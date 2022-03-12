【封區檢測】屯門友愛邨愛智樓及深水埗幸福邨福月樓完成封區強檢　分別發現295宗及215宗初陽個案

▲ （資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【10:00】

深水埗幸福邨福月樓今早10時完成封區強檢，共有1,304人接受檢測，當中發現215宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:58】

屯門友愛邨愛智樓今早9時30分完成封區強檢，共有約1 720人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和46宗檢測結果不確定個案。此外，政府派員到訪約780戶，當中42戶在過程中沒人應門。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰