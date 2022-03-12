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【第五波疫情】劉澤星指疫情仍未受控　料社區仍有很多隱形患者

社會 10:24 2022/03/12

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新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

確診數字近日稍為回落，新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今（12日）在電台節目中表示，相信疫情仍未受控，社區仍有很多隱形患者，又形容現時醫護已做到「踢晒腳」，且每日友7成入院的新症均為70歲以上長者，呼籲長者、院舍院友及職員盡早接種疫苗。

劉澤星表示，香港每天仍有2萬至3萬宗確診，數字較第四波疫情多百倍，想信疫情還未完全受控，社區依舊有很多隱形患者，呼籲勿高興得太早，及別以為個案數字由每日5萬宗下降指3萬便是有進步，指數以萬計的確診數字對醫療系統的負擔仍很大，市民目前應多留家及減少與他人接觸，同時留醫個人衛生及健康，若有不舒服應盡快做測試。

劉澤星又表示，在其工作的瑪麗醫院，每日接受的新冠病人，7成為70歲以上的長者，且大部分離世或病情較嚴重的患者均未完成疫苗接種；他指，現時3231名離世患者中，有77%沒有接種疫苗，14%只打了一針，8.6%已接種兩針，可見疫苗可減少死亡率及併發症，希望社會不要再對疫苗有誤解，強調疫苗出現不良反應的情況很少見，呼籲長者及院舍人士盡早接種疫苗，尤其當局應先為100多間未現個案的院舍院友及職員接種疫苗。

劉澤星也指，公立醫院的醫護每天均付出所有精力，也有部分醫護染疫令人手減少，形容做到「踢晒腳」。

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記者：黃小冰

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