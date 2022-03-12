【第五波疫情】公務員曾染疫再陽性可上班　許樹昌指非零風險籲有病徵不應上班

公務員事務局再更新公務員復工安排，染疫公務員康復後若復陽無須再次隔離。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（12日）在電台節目中表示，做法並非零風險，若是透過核酸檢測發現復陽，CT值高於30，即代表體內仍有殘餘病毒，他建議公務員要注意個人衛生，帶好口罩及做好手部衛生，工作間同時不應有太多人，而若仍有病徵亦不應上班。

許樹昌又表示，現時每日確診數字回落至3萬多宗，但不能視為受控，指本港疫情正在高峰橫行，料短期內確診數字仍會維持5位數，認為放寬社交措施屬天方夜譚。

政府購入兩款新官病毒口服藥，許樹昌表示，若長期病患及長者在發病頭5天服用默沙東生產的藥物可減低3成入院風險，服用輝瑞生產的藥物則可將入院及死亡風險降八成九，認為可於指定門診處方相關藥物予高危病人以減低入院風險，相信對防疫有很大幫助。

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記者：黃小冰