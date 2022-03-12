【第五波疫情】林鄭月娥形容目前疫情呈平穩局面　現階段難言是否已到轉捩點【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。

行政長官林鄭月娥今日（12日）連續第4日主持記者會，與運輸及房屋局局長陳帆和商務及經濟發展局局長邱騰華，重點交代本港物資供應情況。

【11:31】

林鄭月娥形容，近日確診案數約30,000宗，形容目前疫情是平穩局面，但現階段未能指已到轉捩點，希望轉捩點快點到、下降速度較快。

【11:25】

陳帆表示，跨境鐵路服務自3月2日開始後，一直運作順利，日前每日有兩趟列車到港；至於其他跨境陸路運輸，他表示本月底將於新田展開物資接駁試運，又感謝私人發展商借出土地作接駁用途。

他又提到，已提供500架的士，供消防處調配接送症狀輕微的確診者。

【11:18】

邱騰華又表示，已向內地採購逾5,500萬份快速抗源測試包，形容本港快速抗原檢測包增加供應，有關檢測包成本都下降，「平到十多元一包」。

他又提到，早前已與消委會推出平台，市民可以查看其測試包是否合乎標準，增加市民的信心和確保有效用；同時向內地採購的包括防護衣，日常採購會與內地當局不停召開會議，希望滿足不斷變化的需求。

【11:13】

邱騰華表示，由於本港很多物資在短時間內增加，可能在一夜之間不足夠，提到本港很多物資供應或分銷來自內地，例如中成藥等，強調獲內地工信部協助下，確保供應穩定。

他又透露，內地供應3個品牌的中成藥，逾37萬盒（佔80%）已到港，分發予醫管局指定門診、圍封強檢等住戶；合共逾45萬份盒中成藥，會由中央承諾向本港供應。

【11:07】

林鄭月娥表示，港府做前早前以清單形式，向內地要求醫院病床、器材、空房淨化機、口罩、個人防護服品、快速抗原測試包等，形容「香港所需、中央必應、照單全收」。

她又形容，由於本港有很多人受感染或需要隔離，在物資鏈上人手出現短決，但強調目前跨境鮮活食品供應，已大供回復至先前水平。

她又強調，政府會在物資供應方面，致力做到公開透明、不斷發放資訊，避免市民因為誤解，而出現慌張情緒。

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記者：胡偉明