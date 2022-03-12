【太古廣場襲擊】23歲疑犯被控企圖謀殺今提堂　疑犯還押小欖精神病院

▲ 23歲疑犯涉企圖謀殺被捕。

警方前日於梅窩拘捕23歲姓王運輸工，涉嫌於金鐘太古廣場企圖謀殺一名70歲男子，案件在今日（12日）在東區法院提堂，疑犯還押小欖精神病院。

控方指被告與事主不認識，參考過被告的精神科記錄，要求先為被告索取兩份精神科報告，以被評估被告是否適合答辯，裁判官將案件押後至3月25日再提訊，期間被告還押小欖精神病院。

案情指出，被告23歲王海，報稱是送貨員，被控一項企圖謀殺罪。被告涉嫌在2022年3月9日，於在香港金鐘太古廣場1期L3樓301號舖外，企圖謀殺男子阮國柱。警方交代案情，指正在調查施襲動機，疑犯正於香港仔水警基地被扣查。港島總區重案組總督察鍾志強稱，調查方向包括疑犯跟受害人是否完全不相識，以及犯案時疑犯的精神狀況等。被告上庭時雙手鎖上手銬，他聽取控罪後以英文回答。

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責任編輯：TOPick港聞組