【醫護壓力】捱餓輪流陪老婦等上病房　醫護確診反遭家屬無情痛批︰抵死

▲ 有醫護人員染疫，遭家屬無情痛批「抵死」。

在第五波疫情下，每日確診數字高企，多間公立醫院急症室淪陷，醫護和前線救援人員工作至嚴重體力透支。近日有醫護人員在社交媒體投搞指出，他們試過捱餓輪流陪伴一名老婦等待上病房，結果當中兩名醫護染疫，換來家屬一句無情的「抵死」。

原17醫護僅4人返工

該名醫護人員在facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示由第五波疫情開始，醫護陸續染疫，或因成為密切接觸者而停工，出現「Full team 17人到尋日得返4個人，無限輪迴咁返工」的情況。高層只為他們加油，他覺得這句說話難聽過粗口，他講述醫護慘況︰

我哋連PPE（個人防護裝）都得返一星期用量，都話唔訂，因為要quote價！

有院舍爆疫，家屬不斷致電護士室，內容離不開「每個鐘打嚟問情況 / 叫我哋幫院友叉電話 / 提佢飲水等雞毛蒜皮事情」，更過分的是有院友或家屬不斷向醫護粗言穢語，指責醫護傳染給院友，又質疑職員快速測試呈陽性如常返工，批評他們「無良心」。他反駁返工前快速測試呈陰性才出門，要註明日期、影相作證，不得做假。

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家屬冷言冷語︰黑心所以中咗

他指出家屬不肯陪伴老人家入院，「口講到幾錫班老人家，身體卻很誠實」。他分享有一位老婦送院20小時才上到病房，而他們對她亦盡力照顧，3名職員捱餓輪班陪伴她，其中二人之後快速測試呈陽性。老婦的家屬卻表現得相當無情︰

打嚟鬧爆我哋點解要佢媽喺A&E等咁耐，搞到佢冇事都變有事，仲串個兩位職員抵死，係黑護、黑心所以中咗。

他表示全部職員捱苦般頂下去，醫護全日只飲得幾啖水，連食飯、去廁所也沒有時間，形容「每日收工都虛脫咁」。可是換來家屬的冷言冷語，令他們感到灰心。

網民為醫護打氣

網民留言為醫護打氣，同時批評家屬的言行可恥，表示「感謝前線醫護」、「多謝你哋嘅付出」、「前線醫護真係好辛苦，希望市民體諒」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳