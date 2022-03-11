【留家煲戲】重溫歌姬關淑怡電影作品　曾演《春光乍洩》跟梁朝偉戲份全被刪

▲ 曾在接受時訪問得拍攝《春光乍洩》時已知沒劇本，而她也稱自己非專業演員，最後原定十多日拍攝時間，變成兩三個月。（圖片：澤東電影）

近期最令全球華人驚喜的新聞，莫過於關淑怡經典歌《難得有情人》響徹巴黎鐵塔下，這位80年代後期以玉女形象出道，到走上國際貓台的一代歌姬，在影壇發展未如樂壇精采，電影作品寥寥可數，不過仍有令人印象難忘的演出。趁大家在家抗疫於Netflix、Disney+、黃Viu等煲到有選擇困難症，不如同大家回顧關淑怡與另外幾位傳奇女星難忘演出，有部份作品亦可在以上頻道睇到！

難得「痴心」片段

關淑怡電影作品：1992年《92神鵰俠侶之痴心情長劍》、1994年《廣東五虎之鐵拳無敵孫中山》、1996年《廢話小說》、1999年《攝氏零度．春光再現》

因《難得有情人》突然空降巴黎SAINT LAURENT的時裝騷上，廣東歌在全世界時裝人雲集的巴黎鐵塔響起，是件值得驕傲的事。這歌出自1989年第二張同名專輯，更囊括當年所有音樂頒獎禮的最有前途女新人獎。然而，2020年關淑怡忽然表示不信任唱片公司而宣布退出樂壇，大抵她的意興闌珊也一如在影壇發展的經歷。

▲ 一早已知「要剪完出嚟先知」的王氏拍攝風格，關淑怡不介意最後沒出現，也收足片酬呢。（圖片：澤東電影）

演出《春光乍洩》戲份被刪

從影以來她演出過的電影作品一隻手數得晒，其中《92神鵰俠侶之痴心情長劍》算是有角色戲份，至於獲導演王家衛邀請演出《春光乍洩》，到上映時所有戲份全被刪掉，直到1999年其演出，由屬王氏旗下的關本良與李業華，以紀錄片《攝氏零度．春光再現》（原名為《布宜諾斯艾利斯．攝氏零度》）形式才得以見天日，而她也再沒參與任何電影的演出。

現時《布宜諾斯艾利斯．攝氏零度》只收錄在《春光乍洩》的海外版影碟，而不少王家衛迷亦早已收收藏，當中有大量關淑怡的演出鏡頭，包括跟梁朝偉有多場曖昧感情戲，演出也極為吸引，無緣收錄在正片確是遺憾。

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其他話題女星經典演出

女演員的魅力，在出色電影的鏡頭下，往往有更大吸引力，藉此重溫幾位近期話題女星的經典演出。

‧長情女神徐熙媛（大S）

電影作品（部份）：2005年《疑神疑鬼》、2008年《保持通話》、2010年《未來警察》

▲ 電影中保持通話可救命，現實中原來是保持舊有電話號碼，也可舊情復熾再結婚的。（圖片：《保持通話》）

相信大S老公（貝俊曄）最想公諸於世的，單身男要保留20年前的電話號碼，繼續「保持通話」，對他是一條月老熱綫，而其妻子在14年前也曾與古天樂主演一齣電影《保持通話》。

▲ 真人跟角色有點相似，育有子女，電影全程沒見過主角的丈夫，而現實大S去年，孑然一身面對生活。（圖片：《保持通話》）

劇情講述她飾演一名玩具設計師，某天早上送女兒上學後竟給人綁架，被囚禁時打通求救電話，戲中無名字戴上婚戒，但全齣戲從沒交代丈夫角色，跟現實中大S境況有點相似，去年與汪小菲離婚，2人共同撫養一對孩子（長女8歲，兒子6歲），而戲中大S求救和等待救援時七情上面的演技，確實令一眾粉絲我見猶憐，得到該年第28屆香港電影金像獎最佳女主角提名絕對實至名歸。

凍齡女神黎姿

電影作品：1985年《開心鬼放暑假》、1995年-1999年《古惑仔》系列、1997年《求戀期》、2000年《戀戰沖繩》

自08年與馬廷強結婚，為相夫教女息影多年，接手弟弟美容生意並，更有「最靚CEO」，偶爾在社交平台發相分享生活心得，為響應婦女節，更自製一條「50年的成長」短片放到IG上。

▲ 3月8日Gigi於社交平台發短片，細數成長路上的轉變和感謝愛她的人，更選用《古》電影中看著香港景色經典一幕作配圖。（圖片：IG@gigilai_official）

其中她選上1996年《古惑仔3之隻手遮天》劇照作回顧，戴上粉紅色頭巾一臉稚氣的蘇阿細（細細粒）跟這幾年商界女強人相比，歲月的痕跡完全在她臉上被動態清零。

▲ 現正是上市美容集團的CEO，完全見不到有20年歲月的痕跡（圖片：gigilai_official）

‧祝文君有「食神」

電影作品：1996年《食神》、1997年《愛你愛到殺死你》、2009年《72家租客》、2016年《爆菊》

祝文君本因參加周璇名曲歌唱大賽而入娛樂圈，2019年改名為王晴，早前不幸因肺癌病逝，享年55歲。筆者相信每位在鏡頭前出現過，無論演員或主持都抱著「專業啲」心態。曾揚言最想做打女，但其鮮明的形象，要數到她在無綫娛樂資訊節目《K-100》和《城市追擊》作主持。

▲ 電影拍攝時，資訊節目如《城市追擊》及《今日睇真D》非常流行，祝文君是深入民心的主持之一。（圖片：《食神》）

令大眾最深刻的，是28年前城城爆出一句結婚會派全港利是，更讓周星馳邀請她在其電影《食神》扮演《城市睇真D》記者。也是「只要有心，人人都是食神」的另一個例證。一路好走。R.I.P.

▲ 她的戲份是以主持身份採訪史提芬周。（圖片：《食神》）

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