【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正

▲ 《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況，隔離人士投訴膳食衛生差、廁所對到正。

本港疫情持續，青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」）已建成並正式啟用，陸續讓無病徵或病徵輕微的染疫者入住。不過，有隔離人士向TVB資訊節目《東張西望》反映膳食和衛生欠佳的問題，節目又直擊青衣方艙醫院內部情況。

房間對正廁所

正在青衣方艙醫院隔離的梁小姐表示，最介意的問題是男廁、女廁「對到正」，廁所內亦沒有洗手液，她向工作人員多次反映後，加擺放了一支洗手液。

提到房內環境，梁小姐表示，房內提供了數瓶水、一卷紙巾、一支沐浴露及一支洗頭水。她又透露，先後問了5名職員，如何申請額外物資，職員僅表示，「你入嚟應該會有份嘢畀你登記，右上角會有個電話號碼」，但梁小姐指完全沒收到這份文件，職員亦未能提供到該電話號碼。直至第3日，她才向隔壁房間人士問到有關資料。

膳食未如理想

梁小姐又反映膳食方面未如理想，指入住後第一餐「係一碗淡而無味嘅一兜粥，另外就一個好似粟米斑腩飯嘅嘢」，並沒有提供水果，她多次致電物資部催促，最終才獲得兩個杯麵和兩包芝麻梳打餅。

同樣在青衣方艙醫院隔離的陳先生亦投訴廁所衛生問題，指入住時已發現有兩個廁格已經堵塞。他的太太看到廁所門口有一本清潔簽到簿，每小時都有人簽名，但每次去廁所仍發現有堵塞和骯髒的問題。他向管理人員反映後，情況才得以改善，擺放了一個大垃圾桶，讓女士們丟棄衛生用品。

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公開方艙醫院實況

攝製隊又前往青衣方艙醫院，公開實況，發現不少地方都經已有所改善。房間內部方面，每間房有3張床，可安排一家人入住，亦並非先前網上流傳的木板床，而是有床褥、床單、枕頭和被子，隔離人士會獲分派物資包，提供牙刷、牙膏、沐浴露、洗手液、毛巾、中藥藥物等。另外由於房間採用內地式插座，因此亦提供了轉插和拖板，不過房內沒有Wi-Fi、電視機。

公用廁所方面，洗澡和如廁並非之前流傳的零距離，方艙醫院分別內有蹲廁和座廁。管理人員表示日後會迅速嚴肅跟進污水問題。

至於膳食方面，提供了5款選擇，包括有肉類、蔬菜膳食，以及清真和素食選擇等，亦配有生果。工作人員會抽樣檢查飯盒，以確保溫度達60度以上才進行派發，比之前改善不少。

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保安局︰會作出持續改善

TOPick亦向保安局查詢青衣方艙醫院膳食、衛生未如理想的問題。當局回覆表示，青衣社區隔離設施屬大型建設，並於非常短時間內建成，硬件屬應急標準。對於外界（包括入住者）對社區隔離設施有不同意見，當局完全理解，並會作出持續改善，惟必須強調，設施的首要功能是讓感染者能迅速與社區隔離，盡快切斷傳播鏈。

膳食方面，局方已與承辦商聯繫，要求每日提供4至5類食物供選擇，包括素食、肉類、流質食物等。當局會持續檢視食物品質。

洗手間及衞生方面，當局亦已責承外判清潔公司加強消毒和清潔，確保洗手間、淋浴間環境更加衞生外、洗手間添置消毒洗手液；同時亦新增清潔巡查隊每小時檢查洗手間的衞生情況。

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責任編輯：羅嘉欣