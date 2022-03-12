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【公務員復工安排】是否適用予其他市民或行業?　林鄭月娥解釋安排

社會 11:42 2022/03/12

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公務員事務局再更新公務員復工安排，於內部電郵指今波疫情下，染疫康復者即使於檢測再驗出陽性，也可如常工作，各部門主管可因應個別情況作安排。

根據公務員事務局上月28日發出指引，打齊2劑疫苗確診員工，在採樣陽性當日起計第0日，至第6及第7日連續兩日以快速檢測呈陰性便可上班；而未接種2劑疫苗的確診者，在14天快速檢測陰性便可上班，如仍呈陽性，須每日檢測至陰性。隔離時間會視為病假。

據悉，公務員事務局昨日更新公務員上班安排，指出曾染疫後康復的公務員，日後即使再次經快速檢測或核酸檢測驗出陽性，亦可如常上班，不會再被視為確診或緊密接觸者接受隔離檢疫，各部門主管可因應個別情況作安排。

行政長官林鄭月娥今早出席例行抗疫記者會時，被問到有關公務員復工安排是否應用在其他市民或者企業身上，例如如何衡量復陽上班的傳播風險，以及市民日後一旦「復陽」是否都不需要隔離等問題。

林鄭月娥回應指，不適合在今日記者會上似專家詳細解釋，強調當病毒量低時有一定說法指傳播力好低，有關排是經風險評估，也考慮了城市運作人手需要，亦作出有關安排

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記者：伍瑋瑋

快速測試 隔離檢疫 強制檢測 疫情 疫苗 病假 公務員事務局

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