【家族榮耀】梁靖琪相隔4年再拍劇演技大躍進　Toby演活受盡委屈二房女

▲ 梁靖琪表現亮眼。

TVB最近的熱播劇《家族榮耀》，播得如火如荼，自播出以來收視叫好座，觀眾都看得非常肉緊。

在剛過去一周劇集主要落在飾演馬家二房女兒馬昭慈的梁靖琪（Toby）身上，劇情講述馬家為拉攏另一家族龍家解決融資問題，不惜壓上馬昭慈的婚姻，但正當馬昭慈不情願答應舉行婚禮後，她與前度男友的不雅片曝光，令馬昭慈飽受挫折，失控爆喊。

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【家族榮耀】梁靖琪覓真愛成幸福人妻 Toby住千呎豪宅專心養胎

演技有進步

相隔四年再在熒幕亮相，Toby憑馬昭慈一角備受讚賞，劇集開首她已演活二房女被父親及大房輕視，甚至是無視的委屈。

至今Toby的角色再度升溫，除了為家族榮耀作商業聯婚外，更有不雅片流出而大受委屈，這幕爆喊場口，認真是演技大爆發。不少觀眾留言大讚Toby的演技有進步，其的喊戲令大家看得相當虐心。

對此Toby感謝觀眾讚賞，她表示角色跟現實有點相似，同樣渴望得到父親的認同，貴為前無綫高層梁家樹的女兒，Toby直言曾經對此感到壓力，但隨着歲月洗禮，她亦學懂放鬆，加上近年她在朋友口中，得悉父親更讚她有進步，令她倍感鬆一口氣。

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演律師對白挑戰大

在劇中Toby飾演馬家律師，對於首次演律師的她來說很大挑戰，Toby指在劇中她有不少專用名詞對白，她自言生小朋友後記性差了，面對這些對白，她感到十分難念，難怪在每場戲開工前，她要花很多時間背誦對白做定功課。

另外，據知由於《家族榮耀》再次掀起追劇潮，監製梁家樹近日透露自己打算乘勝追擊，打鐵趁熱開拍第二部，目前已經著手準備劇本當中，隨即引起網民熱議，紛紛表示很期待。