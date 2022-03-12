【抗疫支援】教聯會向學校贈口罩及快速測試劑　料150間學校的學生受惠【不斷更新】

▲ （資料圖片）

第五波疫情持續升溫，打擊各行各業，不乏有心的機構或組織為本港送暖，支援向類物資及捐款。TOPick為大家整合資訊，助有需要市民第一時間獲得適切援助。

【12:30】

教聯會表示，鑑於基層學生缺乏足夠的防疫物資，計劃送贈15,000盒快速檢測劑及30萬個兒童口罩給學校，再由學校轉贈給校內有需要的學生。教聯會預計將有150間學校的學生受惠，學校可透過網上登記，領取防疫物資，稍後會將相關資訊傳真及電郵至全港學校，並會上載會方Facebook。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰