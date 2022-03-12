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【抗疫支援】教聯會向學校贈口罩及快速測試劑　料150間學校的學生受惠【不斷更新】

社會 12:35 2022/03/12

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第五波疫情持續升溫，打擊各行各業，不乏有心的機構或組織為本港送暖，支援向類物資及捐款。TOPick為大家整合資訊，助有需要市民第一時間獲得適切援助。

【12:30】

教聯會表示，鑑於基層學生缺乏足夠的防疫物資，計劃送贈15,000盒快速檢測劑及30萬個兒童口罩給學校，再由學校轉贈給校內有需要的學生。教聯會預計將有150間學校的學生受惠，學校可透過網上登記，領取防疫物資，稍後會將相關資訊傳真及電郵至全港學校，並會上載會方Facebook。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
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記者：黃小冰

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