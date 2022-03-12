【第五波疫情】邱騰華：本港快速測試包、中成藥供應充足　會陸續分發內地供港物資

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（經濟日報資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，本港快速抗源測試包的種類及數量充足，目前已向內地採購逾5,500萬份測試包，每日正透過不同渠道派發100萬至200萬份。

邱騰華表示，已與消委會推出平台，讓市民查看坊間測試包是否符合規格，以增加市民信心，並確保測試包有效用。

他又形容，隨住測試包供應增加，成本亦已經下降，「平到十多元一包」；又表示，日後進行全民強制檢測時，亦需要用到快速抗源測試，強調屆時亦會確保有充足供應。

邱騰華又透露，中央承諾向本港供應逾45萬份盒中成藥，當中逾37萬盒（佔80%）已到港，涉及3個不同品牌，會分發予醫管局指定門診、圍封強檢等住戶。

他又表示，在中央幫助下，內地中成藥生產商已加大產量，確保供港數量充足；又指現時本港市場上，已有中成藥供應，並維持原有價格。

負責統籌內地到港物資分派的邱騰華又指，現時內地供港物資數量多、速度快，透露物流署亦已增加倉庫儲存，亦免費租用灣仔會展中心及邵氏影城，作儲存物資之用。

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記者：胡偉明