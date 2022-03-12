【940920】「楚凝爺爺」余子明跳海自殺劇情催淚　子明叔：聽日一定好過今日

▲ 余子明勁好戲。

ViuTV劇《940920》自播出後大受迴響，當中除劉俊謙、蔡思韵和吳海昕表現亮眼外，首拍ViuTV劇的資深演員余子明亦成為焦點之一，皆因子明叔今次飾演林楚凝（蔡思韵飾）的爺爺秋叔，兩爺孫的感情令人看得動容。

昨晚（3月11日）播出的《940920》第5集，相信令觀眾留下不少眼淚，因在劇中，患有失智症的余子明忽然清醒，並意識到自己只會是孫女蔡思韵和女兒谷祖琳（飾林曉菱）的負累，所以在碼頭跳海自盡。

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阻止余子明自尋短見

隨後，蔡思韵為阻止事件，她利用自己能夠在月圓之夜觸摸照片穿越時空的超能力，試圖阻止余子明自尋短見，可是超能力時效只有15分鐘。

不過經過蔡思韵多次穿越，但仍然改變不到結果，見到對方時一切已經為時已晚，而余子明的演出更令人看得痛心，更有指這一幕有可能是他從影多年來戲份最重的一場戲。

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對白勁催淚

最後劇中的一句對白，便是蔡思韵讀出爺爺遺書：「畀我帶住呢啲回憶，林彥秋先至係完整嘅林彥秋。」據知這句對白原本是由子明叔錄，不過因他後期不幸中風，便由蔡思韵代錄。一班網民看完後，更高呼不得了，形容今集催淚程度爆燈，喊到停不了。

另外，余子明的長子Elvin現正代爸爸經營其IG，今天並上載一張日出照，指爸爸鼓勵大家：「聽日一定好過今日，後日又好過聽日～秋叔。」大家都留言叫子明叔加油。

身體逐漸康復

現年78歲的余子明於今年一月曾因缺血性中風入院，導致左邊身暫癱瘓，子明叔留院10天後便回家休養，雖然子明叔暫時需要坐輪椅行動，並由家人照顧。

但已逐漸康復的子明叔病情已有好轉，能自行刷牙、洗臉及進食等，早前他的長子Elvin 更上載爸爸看報紙的相片，見他精神奕奕，大家都祝他身體健康，期待他拍更多的好戲。