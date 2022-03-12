【長者染疫】長者快測陽性求醫有何方法?　必看5幅圖教遙距診症、指定診所

▲ 醫管局提醒，長者持續兩天以上發燒超過攝氏38.5度，應立即求醫。（曾耀輝攝）

第五波疫情嚴峻，不少病情嚴重的患者均為長者，政府防疫政策要減重症、減死亡，一日長者不幸受感染，應如何準備求醫或者入院呢？TOPick為大家整理各種長者染疫後的求醫方法。

1. 17間指定診所

醫管局設立17間指定診所供病情較穩定的病人求醫，長者可以致電就近診所預約求診，若求診名額已滿亦可安排到診所取藥舒緩病情。

2.醫療查詢熱線

長者可以致電1836 115，有關人士會按需要轉接遙距電話診症。

3.前往急診室求醫

若長者出現服用退燒藥後仍持續兩天以上發燒超過攝氏38.5度、體溫攝氏35度或以下、抽搐、呼吸困難、胸部或腹部疼痛、頭暈或意識混亂、腳步虛浮不穩及持續不能飲食或腹瀉及嘔吐超過2天，應盡快前往急診室求醫。

另外，若症狀輕微及有自理能力的長者希望前往社區隔離設施隔離，可以聯絡消防處直接安排。相關聯絡方法為，WhatsApp：5233 1833；微信賬號：fsd_cif; 電郵：fsd_cif@hkfsd.gov,hk。

5幅圖看清指定診所、消防處隔離安排、家居檢疫等要求：

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另外，在安老院舍支援方面，醫管局社區老人評估小組已加強服務，當中包括加強外展及遙距診症的醫療及護理服務，以及支援安老院舍為可能需要入院接受緊急醫療護理的病人作出相應安排。按臨床指引及病人情況，醫生亦會處方新冠病毒口服藥，至於病情較嚴重的長者則會安排送院治理。



至於其他輕症確診病人，在社區隔離期間應注意個人及環境衞生，做好預防感染措施，並時刻留意身體狀況。如果患者有以下緊急症狀建議前往急症室求醫，包括：

服用退燒藥後仍持續兩天以上發燒超過攝氏38.5度

體溫攝氏35度或以下

出現抽搐

呼吸困難

胸部或腹部疼痛

頭暈或意識混亂

腳步虛浮不穩

孕婦的胎兒活動減少

持續不能飲食或腹瀉及嘔吐超過2天

醫管局表示會密切注視疫情發展及服務需求，適時推出更多措施，包括增加指定門診名額等，加強支援社區確診病人。

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記者：TOPick港聞組