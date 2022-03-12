【家族榮耀】楊茜堯張智霖再有激情床戲　甄芯Marco聯手搞冧馬氏

▲ 床戲曝光。

TVB熱播中的劇集《家族榮耀》，下星期已邁入結局周，劇情亦愈漸緊張。昨晚（3月11日）《家族榮耀》劇情講Chelsea（梁靖琪飾）幾經掙扎決定嫁給龍文標（胡卓希飾）、企圖拯救馬家，可惜因為馬展鴻Marco（張智霖飾）復仇心切將其不雅視頻曝光，令Chelsea飽受傳媒追訪及精神壓力。

期間龍少主動求見，對Chelsea百般安撫之餘並強調自己不介意，可惜自尊心強的 Chelsea 還是決定解除婚約，並拒絕與龍少見面。

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胡卓希成功彈起

龍文標亦以深情形象成功令網民留下深刻印象，更有網民指胡卓希樣子酷似台灣男神級藝人陳柏霖，有樣有錢又有情有義， 難怪這個角色只發力了短短數天便成功彈出。

據知，龍文標下周將再有「代表作」，在Chelsea最徬徨失措之時，龍文彪不但Man爆地代 Chelsea 出頭，更攬上身指自己是不雅視頻男主角，「暖男」 程度達至讓人尖叫地步。

程峰不幸死亡

而在劇集初期已為 Chloe（李彩華飾）仆心仆命、做盡一切的程峰（胡烱龍飾），在新加坡為Chloe調查迪羅斯集團突然撤銷140億融資及Mandy（劉悅飾）母女慘死事件時，遭調查對象蓄意撞死。

Chloe得悉與自己一起長大的知己好友客死異鄉時，情緒即告崩潰，並撇下老公 Thomas（羅子溢飾）即時飛往新加坡。

由於程峰徹頭徹尾均忠於「兵仔」角色，久而久之贏得無數網民的同情與尊重，昨晚程峰一死，大部分網民覺得程峰連臨死前都未能得到半點關愛煞是傷感，亦有人為程峰終能贏得Chloe的眼淚感到安慰又無奈。

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楊茜堯與張智霖聯手打擊馬家

至於被復仇沖昏頭腦的Marco，則被愈來愈多網民唾罵，被厭惡程度突然拋離甄芯Sammie（楊茜堯飾），看得投入網民留言：「張智霖好乞人憎」、「張智霖好衰格！」

另外，下結局周一開始，兩大Big Boss Sammie及Marco 將聯手對付馬家，擅長攻心計的Sammie為了操控 Marco，分別會「以愛之名」及「語言偽術」煽動Marco加快復仇步伐，為達到目的，Sammie更會主動引誘Marco發生關係，激情程度不輸轉足8個圈的熱吻場口。

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