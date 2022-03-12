【第五波疫情】醫管局購抽氣扇價錢較網購平台貴10倍　醫管局指比較有欠公允

醫管局購入1500部抽氣扇，每部約1000至2000千元；惟有媒體報道指相關抽氣扇在內地購物網站上只售149元人民幣。醫管局今回應指，相關報導以偏概全，以網購平台的貨品做比較，但未有考慮產品型號、質量及供貨量等因素是否達到醫管局的嚴格要求，認為有關比較欠公允，感到遺憾。

醫管局指，有關報道以網上購物平台的貨品作比較，但未有考慮網上平台售賣的產品形號、質量、供貨量、物流程序及售後服務等因素是否達到醫管局的嚴格要求，有欠公允，又指，目前疫情嚴峻必須以最迅速及有效的方法，確保獲得所急需的抗疫物資和設備，不能單以價格高低衡量。

醫管局提到，局方2月底緊急採購約1500部換氣抽氣扇，加強病房抽氣效能，以增加醫院接收新冠病人的能力。由於時間緊迫，醫管局按照既定機制委託認可承辦商，就採購、運輸、保養維修、工程顧問及售後服務提供一站式服務。惟醫管局透過承辦商向供應商查詢，有關型號的換氣抽氣扇現時在本港未有存貨，若需大批採購，由訂貨至供貨時間約需一個半至三個月。醫管局便透過中聯辦、內地有關部門、特區政府、立法會議員及物流業界多重協調下，才能順利在在短短幾日內完成採購並赴運到港，分發到各公立醫院安裝。

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記者：黃小冰