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【死亡個案】昨增198人離世　包括36歲長期洗腎患冠心病女子

社會 16:47 2022/03/12

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，今日（12日）新增共27,647宗確診個案。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時共有10,137名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去24小時有164名病人情況危殆，228人情況嚴重，85名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一天有960名病人康復出院。

有198人染疫後於昨日離世，包括122男76女，年齡介乎36歲至107歲，當中182人屬65歲以上長者；119人居住於院舍；140位沒有接種疫苗，37位已打一針，21位已打兩針。

何婉霞表示，昨日較年輕死者中，大部分有長期病，詳情如下：

  • 36歲女子，有長期病要長期洗腎，曾患冠心病，其家人染疫，入急症室前曾發燒2日，當時情況嚴重，須即時插喉急救
  • 44歲男子，曾換心瓣須服駁血藥，曾急性肺水腫，入院前數小時氣促、含氧量低，須即時插喉急救
  • 51歲女子、54歲女子，長期要臥床，要用喉管餵食
  • 54歲女子、56歲女子，有癌症
  • 57歲男子，有腦膜癌長期臥床
  • 57歲男子，遺傳性小腦共濟失調，長期坐輪椅

此外，由於數據滯後，3月7日至3月10日期間，再有87名病人離世，包括57男30女，年齡介乎19至104歲。當中較年輕的死者情況如下：

  • 19歲男子，其腫瘤擴散至多個器官
  • 46歲男子，須長期坐輪椅，外展支援時發其含氧量低，入院後情況持續轉差

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記者：黃穎津

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