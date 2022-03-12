【第五波疫情】本港增27,647確診　其中11,858宗快速測試有效呈報【不斷更新】

▲ 本港增27,647確診

第五波疫情持續嚴峻，確診宗數持續破萬，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆倡長者應盡快接種第三針，若家人拒絕長者要負上責任。【詳情即看：下一頁】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞召開記者會交代最新疫情狀況。本港今新增27647宗確診，其中15,789宗為核酸檢測確診個案，11,858為快速測試陽性有效呈報。

【16:50】

對於公務員事務局更改公務員復工指引，染疫公務員若復陽可如常上班。歐家榮表示，若已打針的公務員染疫後，第六及七天連續兩天快速測試結果陰性，便代表病毒量及傳染性低，可以上班，患者其後核酸檢測又機會會呈陽性，或因康復初期有病毒殘餘所致，惟這些患者的樣本一般CT值高，即傳染性低，不會當作2次感染。

【16:45】

歐家榮表示，今日的確診數字與過去兩天差不多，綜觀過去星期每天都有3至4萬宗，沒有進一步上升，確診數字似乎停在高水平。而近日圍封強檢樣本陽性的百分率仍高企，如近圍封強檢的確診個案便佔整體確診數字的12.5%，可見現時社區傳播仍活躍，疫情沒有明顯向下的趨勢，呼籲市民勿鬆懈，有不舒服應馬上檢測。【詳情即看：下一頁】

【16:42】

再多198名染疫患者離世，年齡介乎36至107歲。【詳情即看：下一頁】

【16:40】

快速測試陽性患者呈報後，收到政府的短訊須盡快提供文件，包括身份證明文件，讓政府可為高風險患者提供支援。3月14日起，手機短信提供的連結只會在短信發出的24小時內有效，須在時限內上載資料，否則連結及申請將失效，且不會收到當局發出隔離令。

【16:35】

第五波疫情累積3516宗死亡個案，整體死亡率上升至0.53%，89.5%離世患者未完成接種。

目前公共化驗所就死亡個案完成了190宗全基因排序，其中16宗是Delta陽性，佔8.42%，而160宗是Omicron，佔84.2%

【16:32】

多23間院舍爆疫涉382宗確診，累計742間院舍出現確診個案。【詳情即看：下一頁】

【16:30】

本港今新增27647宗確診，其中15,789宗為核酸檢測確診個案，11,858為快速測試陽性有效呈報。第五波疫情累積逾66人確診。

15,789宗核酸檢測確診個案中，有2097宗由醫院管理局確診；有2793宗由公共衛生化驗處確診；其餘由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有1宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的2793宗個案中，沒有L452R的個案，1055個案為omicron，其餘未知。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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記者：TOPick港聞組