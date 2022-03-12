【長者打針】劉宇隆倡長者打3針否則數千人死　家人拒絕長者打針須負責任或限制長者服務

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

本港防疫策略「減重症、減死亡」，政府呼籲院舍及長者接種疫苗，以減低受感染後出現併發症引致死亡。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，今日（12日）在一個電台節目上表示，如不盡快替長者接種疫苗，可能會再有數千人死亡，又建議長者在接種第2針後，相隔2個月再接種第3針。

劉宇隆指應要求長者盡快接種3劑新冠疫苗，指港府未有盡力安排打針，因此目前要加大力度谷針，最重要是接種速度夠快，認為長者在接種第1針後，相隔21日便可接種第2針，再相隔2個月可接種第3針:

（長者接種率）8個月才高，哪有甚麼作用呢？都被Omicron消滅了，要死的老人家都不知道怎麼辦，都救不回來，所以策略是要將這3針，盡快打下去。」

劉宇隆坦言，當局不能強制接種疫苗，市民有權選擇是否打針，或接種哪一種疫苗。不過他認為，如果長者仍未接種疫苗，當局應考慮拒絕他們享用老人服務，認為做法可避免病毒在院舍內蔓延。他又形容，若家人反對長者打針，亦要負起責任。

對於目前多間院舍出現爆疫情況，劉宇隆建議，當局可考慮將未有打針的10%長者，進行「逆向隔離」，安排於同一隔離設施照顧。

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責任編輯：胡偉明