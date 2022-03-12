  • 25°C
香港時間 : 2022312日 (週六) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者打針】劉宇隆倡長者打3針否則數千人死　家人拒絕長者打針須負責任或限制長者服務

社會 15:35 2022/03/12

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

本港防疫策略「減重症、減死亡」，政府呼籲院舍及長者接種疫苗，以減低受感染後出現併發症引致死亡。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，今日（12日）在一個電台節目上表示，如不盡快替長者接種疫苗，可能會再有數千人死亡，又建議長者在接種第2針後，相隔2個月再接種第3針。

劉宇隆指應要求長者盡快接種3劑新冠疫苗，指港府未有盡力安排打針，因此目前要加大力度谷針，最重要是接種速度夠快，認為長者在接種第1針後，相隔21日便可接種第2針，再相隔2個月可接種第3針:

（長者接種率）8個月才高，哪有甚麼作用呢？都被Omicron消滅了，要死的老人家都不知道怎麼辦，都救不回來，所以策略是要將這3針，盡快打下去。」

劉宇隆坦言，當局不能強制接種疫苗，市民有權選擇是否打針，或接種哪一種疫苗。不過他認為，如果長者仍未接種疫苗，當局應考慮拒絕他們享用老人服務，認為做法可避免病毒在院舍內蔓延。他又形容，若家人反對長者打針，亦要負起責任。

對於目前多間院舍出現爆疫情況，劉宇隆建議，當局可考慮將未有打針的10%長者，進行「逆向隔離」，安排於同一隔離設施照顧。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【院舍爆疫】劉宇隆強調確診者適宜打針　染疫長者退燒一個月後即可接種
13:13 2022/03/04
【院舍爆疫】劉宇隆強調確診者適宜打針　染疫長者退燒一個月後即可接種
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
12:21 2022/03/05
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
【第五波疫情】劉宇隆指社會應要摒棄「群體免疫」概念　倡60歲以上長者打4劑疫苗
11:39 2022/03/06
【第五波疫情】劉宇隆指社會應要摒棄「群體免疫」概念　倡60歲以上長者打4劑疫苗

你可能感興趣

【院舍爆疫】劉宇隆強調確診者適宜打針　染疫長者退燒一個月後即可接種
13:13 2022/03/04
【院舍爆疫】劉宇隆強調確診者適宜打針　染疫長者退燒一個月後即可接種
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
12:21 2022/03/05
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
【第五波疫情】劉宇隆指社會應要摒棄「群體免疫」概念　倡60歲以上長者打4劑疫苗
11:39 2022/03/06
【第五波疫情】劉宇隆指社會應要摒棄「群體免疫」概念　倡60歲以上長者打4劑疫苗
院舍 疫苗 衞生署 衞生防護中心 疫情

最高瀏覽

【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班
16:19 2022/03/11
【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房
15:40 2022/03/11
【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房