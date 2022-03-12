【院舍爆疫】新增23間院舍爆疫涉382宗確診　累計742間院舍出現確診個案

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，今日（12日）新增共27,647宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，有23間院舍出現確診個案，涉11間安老院舍及12間殘疾院舍，共涉及382宗確診，當中267名屬院友，餘下115名屬院舍員工；累計742間院舍出現確診個案。過去2周爆疫的院舍共409間，佔整體51%。累計有24,270名院友染疫，佔整體32%；6,330名職員染疫，佔整體21%

殘疾院舍方面，累計有265間爆發，過去2周爆疫的院舍共有164間，佔整體49%。累計有6,650名院友染疫，佔整體36.4%；2,430名職員染疫，佔整體23%。

目前公共化驗所就死亡個案完成了190宗全基因排序，其中16宗是Delta陽性，佔8.42%，而160宗是Omicron，佔84.2%。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時共有10,137名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去24小時有164名病人情況危殆，228人情況嚴重，85名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一天有960名病人康復出院。詳情即看：【下一頁】

有198人染疫後於昨日離世，包括122男76女，年齡介乎36歲至107歲，當中182人屬65歲以上長者；119人居住於院舍；140位沒有接種疫苗，37位已打一針，21位已打兩針。

何婉霞表示，昨日較年輕死者中，大部分有長期病，詳情如下：

36歲女子，有長期病要長期洗腎，曾患冠心病，其家人染疫，入急症室前曾發燒2日，當時情況嚴重，須即時插喉急救

44歲男子，曾換心瓣須服駁血藥，曾急性肺水腫，入院時氣促、含氧量低，須即時插喉急救

51歲女子、54歲女子，長期要臥床，要用喉管餵食

54歲女子、56歲女子，有癌症

57歲男子，有腦膜癌長期臥床

57歲男子，遺傳性小腦共濟失調，長期坐輪椅

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記者：黃穎津