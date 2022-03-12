【公務員復工指引】公務員康復期核酸檢測陽性　歐家榮：傳染性低

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，每日有超過萬宗確診，圍封強檢亦揪出不少個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（12日）出席疫情記者會。本港今新增27647宗確診，其中15,789宗為核酸檢測確診個案，11,858為快速測試陽性有效呈報。

公務員事務局再更新公務員復工安排，於內部電郵指今波疫情下，染疫康復者即使於檢測再驗出陽性，也可如常工作，各部門主管可因應個別情況作安排。

在疫情記者會上，被問到有關措施是否適合用一般市民，以及有關風險如何，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，現時疫情下如果一個患者第6及7日陰性，體內病毒載量低，在出現康復期，對於其他人傳染性好低，康復者可以返工。

他表示如果公務員及其他人士，回復正常工作後，核酸檢測有機會出現陽性，慢慢康復中很多人不會好快清病毒，有機會出現核酸陽性，一般病毒量低、傳染性低。

至於如何分辨屬於二次感染還是「復陽」? 歐家榮補充，公務員如果是經防護中心是陽性個案，隔離期都是由留樣本都是第「0」日，第6及7日陰性已經可以執勤，一般而言如果是確診個案，不需要在短時間內核酸檢測，恢復執勤後的核酸檢測是陽性，一般的ct值高，即是病毒量低，事實上一般需要10日時間才核酸陰性，因為處於康復期有殘餘病毒。他強調公務員執勤時，仍需要戴口罩、做好個人防護措施。

他又表示，二次感染是康復後再有重複感染，由於現時流行omicron變種病毒，未出現新的病毒，一般在短時間內對病毒有免疫力，不會再次收到病毒感染，如果過了幾個月又會不會就不知道，或者將來有其他變異病毒株出現，就有機會再受感染。

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記者：伍瑋瑋