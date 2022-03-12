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【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要

社會 16:01 2022/03/12

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政務司司長李家超（左）今日到港珠澳大橋香港口岸人工島，巡視由中央援建的社區隔離設施。

政務司司長李家超聯同多名局長，今日到港珠澳大橋香港口岸人工島，巡視由中央援建的社區隔離設施，今日將開始營運，預計會有首批隔離人士入住。

李家超表示，本港現時已啟用的兩個社區隔離設施，使用率平均已達到80%，指由於需要流轉過程，包括進行清潔消毒等，認為使用率已達到要求。

他又預告，明日亦會有另外一批設施交付，他再次感謝中央的幫助，強調會用好中央援助特區的力量。

李家超又回應，坊間早前對「青衣方艙醫院」的批評，指這是首間啟用的社區隔離設施，由於是新設施，因此會有不同問題，強調負責管理設施的團隊，會推出新措施改善，包括將過程電腦化，以減少延誤。

他又表示，當局亦會針對入住人士的個人需要，提供報紙和網上娛樂平台，亦會向兒童提供玩具等。

李家超今日在食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長鄧炳強等人陪同下巡視，包括進入其中一間房間及衞生設施視察。

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責任編輯：胡偉明

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