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【職場辛酸】任零售業確診後休息13日　打工仔復工即被炒︰好無人情味

休閒消費 16:13 2022/03/12

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一名打工仔確診休息了13日，結果復工後即被公司解僱。

第五波疫情下，每日確診數字高企，身邊總有一兩個家人或朋友確診，有人擔心染疫後影響工作。一名打工仔日前於網上討論區發帖指出，他確診休息了13日，結果復工後即被公司解僱，有感公司「好無人情味」。

染疫傳染家人兼遭解僱

該名打工仔於「香港討論區」，以「中咗招，放完病假，返嚟收到大信封」為題發帖，自稱做銷售行業，確診後休息了13日，病假期間沒生意做。他分享之後的待遇︰

復工後收到大信封，好無人情味……

不過，他表示公司有補薪及補年假給他。他回覆網民留言時提及，自己與家人都接種了兩劑新冠疫苗，由於要在家隔離至快速測試轉為陰性，才休息了這麼久。他對被炒感到不滿︰

我一個人出去返工，中招仲要傳埋俾屋企人，依家一家大細都仲咳緊喘緊。

他曾考慮控告公司，但後來稱「佢賠足就搵過第二份」。他打算待疫情好轉再去搵工，現在先休息一下。

最新影片推介︰

網民︰東家唔打打西家

網民意見兩極，有人認為公司已作出賠償，互不拖欠，也有人覺得事主可以向勞工處查詢，如屬無理解僱則可獲額外賠償。有網民留言，「告去勞工處，揾《東張西望》」、「確診會影響前途」、「如果補足就算數啦」、「東家唔打打西家，明天會更好」、「我而家隔離緊，都驚收大信封」。點擊睇更多網民意見︰

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在《僱傭條例》適用的情況下，如僱員染病，僱主須根據法例，向符合資格的僱員給予病假及疾病津貼。根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》的相關條文，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。

如僱主因僱員感染或康復後，而給予僱員較差待遇，例如解僱僱員，亦可能違反《殘疾歧視條例》。政府建議僱主在僱員康復後，安排康復者履新或復工，與僱員維持良好勞資關係。
　　 
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責任編輯︰王明芳

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