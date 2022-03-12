【快速測試】快速測試平台下周起須於24小時內上載資料　否則申請失效不會收到隔離令

本港第五波疫情嚴峻，每日有超過萬宗確診，圍封強檢亦揪出不少個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（12日）出席疫情記者會。

歐家榮表示，染疫市民如在快速測試平台呈報後收到短訊，須盡快透過短訊中的連結上載證明文件，包括快速抗原測試結果的相片、身份證明文件，以便當局作出流行病學跟進，並為較高風險患者提供支援。

他續指，因應系統推出後市民的使用情況，由3月14日起，手機短訊所提供連結只會於短訊發出24小時內有效，市民須盡快透過連結上載證明文件，否則連結失效，有關人士不能再透過系統成功申報並下載由衞生防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。

至於在3月7日至13日其期間發出的短訊連結，亦會同時於3月14日失效。

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記者：黃穎津