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【新冠疫苗】聶德權鼓勵學生盡快打疫苗　指為復課作準備

社會 16:16 2022/03/12

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公務員事務局局長聶德權（左），今日到訪九龍灣香港兒童醫院，視察社區疫苗接種中心運作，該中心專為5歲至1歲兒童，接種復必泰疫苗。（政府新聞處）

政府在各方面提高疫苗接種率，公務員事務局局長聶德權，今日（12日）先後到港鐵青衣站，以及九龍灣香港兒童醫院，視察兩間社區疫苗接種中心的運作。他呼籲市民在短時間內接種疫苗，又強調現時學生接種疫苗後，可以為將來復課做好準備。

聶德權表示，面對目前非常嚴峻的疫情，為讓更多市民可於短時間內，接種疫苗保護自己，政府正傾全力透過不同便民方式，以提升疫苗接種速度。

他又指，學校目前仍暫停面授課堂，但強調當前社區疫情仍然嚴峻，呼籲未接種疫苗的學生，應盡早接種以獲得保護；又提醒已接種的學生，亦應準時接種第2針或第3針，以維持疫苗的保護力，減低一旦感染後，患上重症或死亡的風險，同時為將來復課做好準備。

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責任編輯：胡偉明

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