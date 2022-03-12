【齊心抗疫】觀塘良心餐廳免費派飯1個月　支援受影響行業及失業人士

▲ 觀塘良心餐廳免費派飯1個月，支援受影響行業及失業人士。（圖源：Manna。嗎哪、活在觀塘facebook）

疫情重創各行各業，不少基層市民三餐溫飽也難以維持。近日有觀塘餐廳推出免費派飯服務，為期1個月，支援受疫情影響行業或失業人士，良心舉動獲網民大讚。

觀塘「Manna。嗎哪」餐廳推出免費派飯服務，由上月24日起向受疫情影響行業，如旅遊業、理髮行業、健身業、飲食業等，或失業人士提供免費晚餐，包括1份客飯及湯，為期一個月至3月24日。

「Manna。嗎哪」過去一直有提供食物支持予基層人士，按需要以成本價錢或免費提供飯菜，受惠人士以有需要家庭及正接受政府資助朋友為主，亦包括無家者及不同社會弱勢，月平均支援近15,000份優惠及免費飯餐。

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在疫情期間，「Manna。嗎哪」堅持營運，即使人手短缺，仍希望為基層人士雪中送炭。早前，他們收到一名基層媽媽的求助，因女兒確診入院，自己須在家中隔離，惟本身未有儲備太多糧食，「到最後糧斷食到屋企淨返米水」，為此，「Manna。嗎哪」員工上門為該名媽媽送上物資。

而近日新鮮蔬菜價格急升，有善心人送贈二十箱蔬菜予「Manna。嗎哪」，餐廳用其中10箱菜用於製作慈惠飯盒，另外10箱菜分批派發予觀塘及深水埗清潔工，他們又在帖文中寫道，「做到做唔到為止。」

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責任編輯：羅嘉欣