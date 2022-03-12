【免費檢測包】富途證券派發共45萬檢測包　其中5萬於全港9個流動點即場派發

▲ 富途證券派發共45萬檢測包，其中5萬於全港9個流動點即場派發。

富途證券國際（香港）有限公司早前宣布捐贈1,000萬港元及100萬盒快速檢予有需要市民，其中40萬盒在昨日（11日）中午12時起開放予全港市民登記免費領取，名額先到先得，今日（12日）起在全港9個流動點派發共45萬盒檢測包。

點擊即看：【登記領取快速測試劑】

40萬份快速檢測套裝由今日起至25日期間，由早上11時至晚上8時每日於香港9個流動點派發。富途額外預留5萬份套快速檢測套裝供即日登記名額，以照顧對使用手機有困難的人士，任何未登記市民可於流動車派發點外排隊領取，先到先得，派完即止。

派發首日已破萬人登記，以長沙灣區最為踴躍，其他各區包括元朗、觀塘、旺角亦同樣大排長龍，現場需要工作人員多度維持秩序，管理人龍。富途表示，希望透過是次的派發活動，可以舒緩大眾對檢測的需求，並陪伴港人攜手抗疫，渡過難關。

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記者：黃穎津