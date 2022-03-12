  • 22°C
香港時間 : 2022312日 (週六) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費檢測包】富途證券派發共45萬檢測包　其中5萬於全港9個流動點即場派發

社會 18:00 2022/03/12

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

富途證券派發共45萬檢測包，其中5萬於全港9個流動點即場派發。

富途證券國際（香港）有限公司早前宣布捐贈1,000萬港元及100萬盒快速檢予有需要市民，其中40萬盒在昨日（11日）中午12時起開放予全港市民登記免費領取，名額先到先得，今日（12日）起在全港9個流動點派發共45萬盒檢測包。

點擊即看：【登記領取快速測試劑

40萬份快速檢測套裝由今日起至25日期間，由早上11時至晚上8時每日於香港9個流動點派發。富途額外預留5萬份套快速檢測套裝供即日登記名額，以照顧對使用手機有困難的人士，任何未登記市民可於流動車派發點外排隊領取，先到先得，派完即止。

派發首日已破萬人登記，以長沙灣區最為踴躍，其他各區包括元朗、觀塘、旺角亦同樣大排長龍，現場需要工作人員多度維持秩序，管理人龍。富途表示，希望透過是次的派發活動，可以舒緩大眾對檢測的需求，並陪伴港人攜手抗疫，渡過難關。

 

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【長者打針】劉宇隆倡長者打3針否則數千人死　家人拒絕長者打針須負責任或限制長者服務
今日 15:35
【長者打針】劉宇隆倡長者打3針否則數千人死　家人拒絕長者打針須負責任或限制長者服務
【院舍爆疫】新增23間院舍爆疫涉382宗確診　累計742間院舍出現確診個案
今日 16:35
【院舍爆疫】新增23間院舍爆疫涉382宗確診　累計742間院舍出現確診個案
【疑染疫死亡】柴灣六旬男暈倒無呼吸　送院後檢測陽性搶救不治
今日 15:53
【疑染疫死亡】柴灣六旬男暈倒無呼吸　送院後檢測陽性搶救不治
【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要
今日 16:01
【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要
【快速測試】快速測試平台下周起須於24小時內上載資料　否則申請失效不會收到隔離令
今日 17:12
【快速測試】快速測試平台下周起須於24小時內上載資料　否則申請失效不會收到隔離令

你可能感興趣

【長者打針】劉宇隆倡長者打3針否則數千人死　家人拒絕長者打針須負責任或限制長者服務
今日 15:35
【長者打針】劉宇隆倡長者打3針否則數千人死　家人拒絕長者打針須負責任或限制長者服務
【院舍爆疫】新增23間院舍爆疫涉382宗確診　累計742間院舍出現確診個案
今日 16:35
【院舍爆疫】新增23間院舍爆疫涉382宗確診　累計742間院舍出現確診個案
【疑染疫死亡】柴灣六旬男暈倒無呼吸　送院後檢測陽性搶救不治
今日 15:53
【疑染疫死亡】柴灣六旬男暈倒無呼吸　送院後檢測陽性搶救不治
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 快速測試套裝 快速測試 強制檢測 長沙灣 觀塘 旺角 元朗

最高瀏覽

【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班
16:19 2022/03/11
【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【醫者仁心】紅磡診所醫生調整應診時間　赴伊利沙伯醫院協助抗疫
16:58 2022/03/11
【醫者仁心】紅磡診所醫生調整應診時間　赴伊利沙伯醫院協助抗疫