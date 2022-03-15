【正能量】從助美國貧民區黑人到本地懷孕外傭 資深社工：邊緣弱勢社群更需關顧

▲ 融幼社副行政總裁林慧雯表示，自己在美國時也曾在貧民居幫助黑人，這些經驗對支援本地懷孕外籍傭工很有幫助。

疫情下，衍生許多社會問題，像外籍傭工確診，被僱主炒魷趕出家門，變成無家可歸，有誰願意伸出援手呢？這些社會上的邊緣人士，一直都是被忽略的一群，難得做了15年社工的林慧雯（Carmen）一直願意站在他們那一邊。

她曾在聯合國難民署擔任社會工作輔導員；又曾在香港國際社會服務社，為過百名尋求庇護者安排臨時居所。今天她是融幼社的副行政總裁，支援懷孕的外籍傭工。願意關顧一些備受忽略的人士，緣於當年Carmen在外國進修的經歷。

▲ 從Godmother身上，Carmen學懂無論做甚麼工作，都要全程投入，努力很重要。（圖片：湯致遠攝）

雖然Carmen曾經到美國留學，但她不是出身於富裕家庭，最初大學是主修音樂，後來細想自己的前途，便改為讀社工。「雖然我有彈結他、鋼琴，但一想到讀完音樂，一是出來做教師，一是在管弦樂團演奏，便覺得很沉悶，而我是比較喜歡接觸不同類型的人。」

決定了主修甚麼科目，但人在異鄉，全班只有她一個亞洲人，英文不流利，面對許多生活上及文化上的衝擊。

當年的經歷是令我選擇做社工這條路，因為有種求助無援的感覺。生活細節，如租屋需要甚麼證明，無人教我，要自己摸索。同學除了一切做功課外，唯一願意和我溝通的人，就只有我寄住的黑人家庭的單親母親。

▲ Carmen和美國寄住家庭的母親Rita Bradby及鄰居合照。（圖片：被訪者提供）

寄養家庭單親母親成榜樣

Carmen說，這位單親母親Rita Bradby含辛茹苦湊大兒子，並且擁有兩個碩士學位，做了30年教師。

她是受過教育的美國黑人，可以說是我的榜樣。就算環境如何困難，其實也可以行出一條路，有自己的房子，可以照顧自己及小朋友。

Rita曾經邀請Carmen去她所教的學校做交流，那是貧民區的學校，學生平時會講粗口，上堂坐不定走來走去，經常要求去廁所。「但那次我去教他們摺紙鶴，可能他們從來沒有見過亞洲人，所以好靜好專心聽我講嘢，令我很感動。」

▲ Carmen在大學校園，與不同種族的同學合照。（圖片：被訪者提供）

Carmen視這位不倒勇士為Godmother，而Rita也曾經來港探望Carmen，但可惜香港人覺得膚色不同就是低人一等。「我陪她周圍去，搭地鐵竟然無人肯坐在她身旁。」

在貧民區做社工幫助黑人

Carmen在美國畢業後，還在Baltimore貧民區做社工，專門探訪黑人。「有些人見我是亞洲人，細細粒來家訪，覺得很奇怪。」至於是否擔心一個女仔出入這些地方有危險？「我又不怕，因為我的好朋友都是來自非洲國家，如坦桑尼亞及尼日尼亞。」

▲ 對於有幾位好同學都是來自非洲的Carmen來說，絕對沒有膚色歧視，圖為其中一位來自尼日尼亞的同學來港探她。（圖片：被訪者提供）

因此不難奇怪，Carmen回港後，也集中幫忙這些邊緣人士。

因為我在外國的經驗，我會很願意接觸他們，做這些服務，我會感覺comfortable。

像她在聯合國難民署工作時，便遇到一個令人傷感的案例。

有個非洲女人，她的伴侶是做黑工被人拉了。她住在重慶大廈，因為無錢交租，她喊住跪下來求我幫忙：「我從來無想過來香港要出賣肉體，只是為了賺取$200來交租。」一、二百蚊對我們來說不是大數目，但為有需要幫助的人來說卻是大數目。

▲ Carmen與僱傭公司作Facebook直播，講解有關外傭生育保障。（圖片：被訪者提供）

加入融幼社支援懷孕傭工

至於幫助懷孕傭工，緣於10年前她加入了融幼社。「在香港，沒有一個機構是幫這些懷孕傭工，我們是 fill the gap。她們不是香港居民，比較難求助，而且缺乏支援會影響小朋友未來的成長。」

從新聞報道也會得悉，外籍傭工懷孕後，不是墮胎，就是暗中在廁所生完，然後將BB丟落垃圾桶，Carmen說這些不幸的事件其實可以避免。前一陣子更有一宗兩姊妹在香港躲藏了幾十年，無身份證、無上學、無去醫院，全因為外籍傭工的母親的伴侶比較富裕，才可以這樣過活。

「其實，外籍傭工放假，家計會、社會福利署都不辦公，所以不知應該找甚麼機構幫忙，我們就會放假時和她們見面，了解BB的經手人是誰？會否結婚？僱主怎樣看？等等。」Carmen說融幼社每年大概幫助250個這類型的個案。

她曾接觸過一個外籍傭工，懷孕五、六個月，工作時流產，因為要接僱主的兒子放學，就將胎盤埋在後花園。「這是文化差異的問題，她們以為自己搞掂清理好就可以，但在香港是大件事，她會被告誤殺，所以一定要報警入醫院。」

▲ 融幼社會為外籍傭工，舉辦社區教育工作坊。（圖片：被訪者提供）

確保外傭權利孩子得到保護

融幼社於2008年成立以來，一直致力支援在港懷孕外傭，確保其孩子得到保護和尊重，可以有出世紙、得到醫療的幫助。「我們是站在一個中立的角色，如果外傭懷孕，僱主是不能炒外傭，但有時僱主會說：『你自己話唔做架，不是我炒你。』」

但對Carmen來說，最好當然是happy ending。「像外傭可以返自己國家生產完再回來，又或者放產假仍然可以住在僱主家中。」Carmen曾處理一個個案，外傭在同一家庭做了6年，想結婚生仔，與僱主關係又良好，結果懷孕了，可以回鄉生小朋友再回來工作。

記者：何小雲