【新冠肺炎】感染Omicron現後遺症手尾長　網民分享染疫後身體變化

▲ 感染Omicron現後遺症手尾長，網民分享染疫後身體變化。

新冠肺炎疫情嚴峻，Omicron變種病毒肆虐全球，當大家關心新冠肺炎的治療方法時，病毒的後遺症同樣值得留意。近日有網民分享感染Omicron後的身體變化，不少人表示出現味覺改變、心肺功能變差、容易疲倦，甚至性慾減少等問題。

有網民於網上討論區「連登」以「一人一個中咗omicron之後嘅身體變化」為題發文，指自己染疫後，「變得喉嚨受唔到辣，明明以前好食得辣」，詢問其他網民感染Omicron後身體有否出現變化。

帖文引起大量網民回應，不少人透露染疫後身體的確出現變化，最常見的是味覺改變，「依家食嘢覺得個味道無之前咁好食」、「成個星期都係食嘢冇味」。除了味覺，亦有人表示嗅覺也受影響，「宜家成日聞到陣怪味，唔知關打針事定Omicron事」、「係咪時不時聞到陣燶味」、「形容唔到，但吸氣總有怪味」。

另外，有網民指心肺功能變差，以及容易疲倦，「好快唔夠氣」、「心房好明顯感覺到心跳同啲血喺度流動」、「好易攰，氣管無咁好，行快兩步都開始喘氣，無乜記性」、「就算瞓好耐覺得個人都好似好唔精神咁」。甚至有網民留言，染疫後性慾大減、難以勃起，「病嗰八日完全冇性慾」。

同場加映：新冠肺炎後遺症

新冠後遺症可維持12周或以上

事實上，新冠肺炎患者即使康復，也可能要面臨大大小小意想不到的後遺症。過去曾有外媒報道，德國「Long COVID」疾病專家Jördis Frommhold表示，有研究表明，10%至20%新冠患者在感染12星期後仍有症狀，包括脫髮、頭痛、肌肉痙攣、注意力不集中等。

另有報道指，美國一名30多歲男子去年7月確診，康復後就出現罕見副作用，陰莖縮短近3.8cm，並被醫生告知是「不可逆轉」的永久傷害。外國有研究指出，近5%確診男性有睾丸或陰莖萎縮情形；此外，還有15%男性有性功能障礙問題出現。

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責任編輯：羅嘉欣