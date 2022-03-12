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【快速測試】污水陽性地區快速測試呈報熱線明起停運　市民可利用申報系統呈報個案

社會 18:35 2022/03/12

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污水陽性地區快速測試呈報熱線明起停運。（林宇翔攝）

政府今日（12日）宣布，供在污水檢測呈陽性地區居住或工作的人士呈報快速測試陽性結果而專設的熱線明日（13日）中午起停止運作。

政府早前公布，任何人士若透過快速抗原測試套裝檢測出陽性結果，無論他是使用政府派發或自行購買的測試套裝，均應被視為檢測陽性個案。政府同時亦推出了一個專用平台「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，供這些人士申報其快速測試陽性結果，以便政府為他們提供最適切的支援。而現時專為在污水檢測結果陽性地區居住或工作的人士而設的熱線2280 4772將由明日中午起停止運作。

在污水檢測結果陽性地區居住或工作的人士可與其他巿民一樣，利用申報系統呈報其快速測試陽性結果。若他們使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心隨後會與他們聯絡，完成申報程序。

如需獲取防疫資訊及醫療協助，市民可登入「2019冠狀病毒病專題網站」或致電民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立的24小時電話熱線（1833 019），以及醫管局的熱線（1836 115）。

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記者：黃穎津

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