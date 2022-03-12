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【方艙醫院】網傳方艙醫院廁所倒塌相片　保安局：強烈譴責

社會 22:44 2022/03/12

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網傳方艙醫院廁所倒塌。（網上討論區圖片）

新冠疫情嚴峻，大批染疫市民須入住社區隔離設施，惟近日網上流傳一張照片，指方艙醫院疑有洗手間天花倒塌，引起網民關注。保安局晚上（12日）澄清，社區隔離設施自投入服務後，洗手間並未發生倒塌事故，並對有人發布不實相片予以強烈譴責

根據網上討論區發布的照片，懷疑攝於一間貨櫃屋，白色牆身，內有數個間隔及洗手盆，疑似為洗手間。發文者稱「疑似方艙醫院廁所冧咗」，指照片所示為某方艙醫院。

保安局表示，就網上流傳一張聲稱為社區隔離設施洗手間天花板倒塌的相片，發言人澄清位於青衣、新田和港珠澳大橋香港口岸人工島的社區隔離設施自投入服務後，洗手間並未發生倒塌事故。對於有人惡意發布不實相片誤導市民，局方予以強烈譴責。

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記者：黃穎津

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