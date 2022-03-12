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【港鐵疫情】港鐵單日增50宗確診個案　第五波疫情累計逾3,000宗確診

社會 19:13 2022/03/12

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港鐵單日增50宗確診個案，第五波疫情累計逾3,000宗確診。（資料圖片）

截至今日（12日）傍晚6時，港鐵共錄得50宗涉及車務及維修員工及承辦商人員確診感染新冠肺炎個案。而在第五波疫情下，港鐵已錄得逾3,000宗涉人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

港鐵指，隨著確診員工的人數仍有可能增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，公司會繼續密切注視事態發展，並會盡力透過人手調配來減低相關情況對鐵路服務的影響，但若然情況惡化，對港鐵服務造成更大影響，在迫不得已的情況下，仍有可能需要調整列車班次、短暫關閉個別車站等。假如公司不得不作出這些安排，會盡快透過適當渠道通知公眾。

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記者：黃穎津

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