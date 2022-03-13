【圍封檢測】屯門友愛邨愛樂樓15%住戶中招　港府圍封屯門兩棟大廈【不斷更新】

▲ 今日（13日）多幢大廈須強檢圍封。（陳國峰攝）

本港新冠疫情嚴峻，今日（13日）多幢大廈須強檢圍封，以揪出隱形確診個案，TOPick緊貼疫情，為大家帶來最新資訊。

【15:00】港府圍封屯門翠寧花園第3座

政府自下午3時起，限制屯門翠寧花園第3座為指明「受限區域」，不包括順天商場。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（14日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。受檢人士須於今日晚上8時前接受檢測。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【14:28】港府圍封屯門友愛邨愛信樓

政府自下午2時起，限制屯門友愛邨愛信樓為指明「受限區域」，不包括順天商場。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（14日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【13:56】

政府今日上午約12時30分完成屯門友愛邨愛義樓強制檢測行動相關執法，政府共檢查了142名受檢人士的檢測報告，發現有23人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【13:29】

政府今日上午約12時30分完成黃大仙東頭（二）邨偉東樓強制檢測行動相關執法，政府共檢查了34名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【13:00】屯門友愛邨愛樂樓完成圍封強檢 佔整體受檢人士15%。

其間約1,480名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和44宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1,023戶，當中113戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:13】觀塘安達邨賢達樓完成圍封強檢 佔整體受檢人士10.2%。

其間約1,850名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約860戶，當中約135戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:11】黃大仙竹園南邨雅園樓完成圍封強檢 佔整體受檢人士13.8%。

其間約730名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中共發現101宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:04】何文田愛民邨信民樓完成圍封強檢 佔整體受檢人士12.5%。

其間約1,100名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中共發現138宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約670戶，當中33戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:20】黃大仙東頭(二)邨偉東樓完成圍封強檢 佔整體受檢人士8.5%。

其間約400名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現34宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約190戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】屯門友愛邨愛義樓完成圍封檢測 佔整體受檢人士15.5%。

約1 390名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現215宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪726戶，當中114戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:27】屯門翠寧花園第1座有41人初陽 佔整體受檢人士5.6%

政府昨日（12日）下午三時起限制在屯門翠寧花園第1座，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。曾於去年12月31日或之後確診新冠病毒者，則無需於強制檢測行動中接受檢測。政府今日上午約9時45分完成強制檢測行動，約727名受檢者中，發現41宗初步陽性檢測個案，佔整體約5.6%，衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：TOPick港聞組