【圍封檢測】屯門翠寧花園第1座有41人初陽　佔整體受檢者5.6%【不斷更新】

▲ 今日（13日）多幢大廈須強檢圍封。（陳國峰攝）

本港新冠疫情嚴峻，今日（13日）多幢大廈須強檢圍封，以揪出隱形確診個案，TOPick緊貼疫情，為大家帶來最新資訊。

【10:27】屯門翠寧花園第1座有41人初陽 佔整體受檢人士5.6%

政府昨日（12日）下午三時起限制在屯門翠寧花園第1座，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。曾於去年12月31日或之後確診新冠病毒者，則無需於強制檢測行動中接受檢測。政府今日上午約9時45分完成強制檢測行動，約727名受檢者中，發現41宗初步陽性檢測個案，佔整體約5.6%，衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：TOPick港聞組