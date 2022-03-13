【第五波疫情】民政總署開展居家支援物資派遞服務　為尚待入院人士提供協助

▲ 民政總署開展居家支援物資派遞服務。（政府新聞處）

民政事務總署昨日（12日）開展居家支援物資派遞服務，為尚待入院或社區隔離設施人士，但未能自行安排所需的基本日常用品和食物，提供上門派遞服務。民政總署自昨日起逐步開展向尚待入院人士派送支援物資的工作，透過擴大派送物資的團隊，包括聯絡地區團體、派遞服務承辦商、由公務員組成的隊伍及義工團隊等，務求使物資可以更快送到有需要的人士手中。

目前，如家居環境許可，「尚待入院人士」應留於屋內，並盡量自行安排所需的基本日常用品和食物。他們可透過親友供應或經互聯網／電話訂購。如果尚待入院人士無法自行安排基本日常生活所需，可致電民政總署熱線1833 019求助。民政總署會將求助轉介社會福利署跟進。

民政總署重申，尚待入院人士應盡量透過親戚、朋友或互聯網／電話訂購日常用品和食物。民政總署會評估及按確切需要向尚待入院人士提供適切的協助。民政總署呼籲市民合作，讓真正有需要的市民盡快得到援助。

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責任編輯：李榮忠