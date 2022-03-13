【第五波疫情】全港暫有30萬人仍家居隔離或檢疫　林鄭月娥惟稱數字或被高估【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日（13日）連續第5日主持記者會，與食物及衞生局局長陳肇始，重點交代本港抗疫情況。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【12:02】

林鄭月娥預告，明日將食物及衞生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞交代，如何加強治療新冠病人，包括定點醫院及兩款新冠口服藥物。

【11:56】

被問到政府預計有30萬人在家居隔離或檢疫，有多少人是從未獲支援，林鄭月娥表示，面對大量的確診人士，政府未有確實數字未獲支援的人士，但民政署等部門已盡力增加支援市民的能力，現時每日能為約6萬人提供抗疫物資包。

【11:50】

被問到市面上有大量快速檢測產品但政府未有監管，陳肇始表示，在衞生署網上已有列明合資格的檢測包名單，市民若對檢測結果懷疑亦可以進行核酸檢測。

【11:40】

林鄭月娥表示，本港抗疫措施要做得精準，她指目前分流、分層確診者措施就是做得精準的例子，將有需要的患者分到合適的設施，分層治療更有分五層，在第一、二層為重症人士提供醫療服務；較穩定的患者分到第三層即社區隔離設施；第四層是由社署負責特別是為長者而設的暫托中心；第五層是居家隔離。林鄭月娥強調，居家隔離並不是放市民在家中不理，政府會有大量措施支援家居隔離患者。

【11:23】

食物及衞生局局長陳肇始表示，感謝中央提供抗疫中成藥，早前已在物資包加入抗疫中成藥，將會在明日起加入含撲熱息痛的退燒藥，而確診家庭將獲血氧儀。

在指定診所上，陳肇始表示，診所人員會按求診需求處方新冠口服藥，另外將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。

【11:20】

署理民政事務局局長陳積志表示，目前計劃增設第四間抗疫熱綫中心，最高可達550條熱綫，民政署會從社署接手派發物資包，讓社署抽空處理院舍抗疫的嚴重問題。

【11:15】

創新及科技局局長薛永恒表示，創科局在2月21日起為26萬家庭及40萬名市民派發物資包，物資包會派送到家居抗疫人士的門口。薛永恒承認，由於確診人士大增，早前在派發物資包上曾經出現滯後，不過在增加人手後，由2月28日至3月2日每日為1萬人派發，至由3月9日起每日為5至6萬人派發。

【11:10】

林鄭月娥指，由於確診人士大增，政府為確診人士分流，由衞生防護中心評估及檢疫人士的意願，分配到隔離中心或者家居抗疫，預計目前有超過30萬人在家居隔離。不過，她指數字或會被高估，因為在更新家居檢疫時間規定下，已有部分人已完成檢疫。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，政府在2020年初已經有進行家居支援服務，當時是為外地抵港人士支援。在第五波疫情下，由於家居檢疫人士大增，政府推行了居安抗疫計劃，其後亦有更新在家居檢疫時間。

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記者：李榮忠