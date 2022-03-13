【第五波疫情】林鄭月娥預計目前有超過30萬人在家居隔離【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日（13日）連續第5日主持記者會，與食物及衞生局局長陳肇始，重點交代本港抗疫情況。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:15】

創新及科技局局長薛永恒表示，創科局在2月21日起為26萬家庭及40萬名市民派發物資包，物資包會派送到家居抗疫人士的門口。薛永恒承認，由於確診人士大增，早前在派發物資包上曾經出現滯後，不過在增加人手後，由2月28日至3月2日每日為1萬人派發，至由3月9日起每日為5至6萬人派發。

【11:10】

林鄭月娥指，由於確診人士大增，政府為確診人士分流，由衞生防護中心評估及檢疫人士的意願，分配到隔離中心或者家居抗疫，預計目前有超過30萬人在家居隔離。不過，她指數字或會被高估，因為在更新家居檢疫時間規定下，已有部分人已完成檢疫。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，政府在2020年初已經有進行家居支援服務，當時是為外地抵港人士支援。在第五波疫情下，由於家居檢疫人士大增，政府推行了居安抗疫計劃，其後亦有更新在家居檢疫時間。

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記者：李榮忠