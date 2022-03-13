【港鐵偷拍】斯文裇衫男公事包藏偷拍鏡頭　港鐵內掃女生腳疑偷拍裙底

▲ 港鐵有男子疑在公事包藏偷拍鏡頭。

搭車要小心陌生人過分靠近，有網民在網上討論區上載影片及多張照片，拍有女友人乘坐港鐵時，疑遭一名穿著裇衫的斯文男子偷拍，該男子用袋不斷磨擦女友人的腳，女友人感奇怪而用手機拍下其舉動，事後發現男子公事包藏有迷你攝錄機，令女友人大為震驚。

有網民在連登討論區發文指，女友人在3月11日乘坐港鐵荃灣線往中環上班，期間有一名男子靠近，該男子身穿裇衫西褲和黑色風褸，以公事包不斷磨擦她的腳，她於是用手機拍下男子的舉動，事後發現原來男子公事包有一部分被拉開，而且內有迷你攝錄機，鏡頭向上，男子其後在太子站下車，

個朋友話嚇到成身震晒，俾著我一定大聲質問。

樓主為女友人查看攝錄機型號，發現機身不足1隻手掌長度，如果要放在公事包相應位置，需要刻意墊高，

鏡頭嘅角度唯一作用就係拍裙底。

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網民發現男子疑為慣犯

不少網民認為，偷拍裙底的機會性很大，甚至有網民發現，該名男子是慣犯。

兩星期前，當時在車廂中見佢又係咁揸住呢個袋行去個女仔A附近停留。當A走了，又行去女仔B附近重施故技。

網民憶述，當時車廂還有很多空位，沒有必要行近女仔A及B的。由於佢既行為很奇怪，所以就記住了。不過，當時沒有確實看到鏡頭，女仔A及B也沒有求協助，所以他也沒多管閒事。

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責任編輯︰王明芳