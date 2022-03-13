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【大S再婚】汪小菲首度開腔回應前妻徐熙媛閃婚　兼為緋聞女友張穎穎護航

娛樂 11:27 2022/03/13

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汪小菲首度開腔祝福前妻大S，兼為「新歡」張穎穎護航。

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲上年11月宣布離婚，不足4個月，日前宣布與20多年前的舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄再婚，消息震驚中港台娛圈。

汪小菲日前（3月10日）在微博簡介新增12字，「希望玥兒每天都開開心心的」，似是低調回應大S再婚，孩子有繼父一事。

【大S再婚】徐熙媛離婚不足4個月宣布再婚　大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚

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祝福大S幸福

而昨日（3月12日）汪小菲終於首度開腔，除了回應二人離婚屬和平分開，與第三者無關外，更大方祝福前妻。

他在微博發文寫道：「一直沒有做過回應，是不想因為自己的私事佔用大多公共資源。最近持續接到很多媒體朋友的電話和短信，已經影響到我的正常生活了。統一回復一下，我們是和平離婚和任何人沒有關係，大家都開始了新生活，也祝福徐熙媛幸福。」

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為新歡張穎穎護航

與此同時，汪小菲為緋聞女友張穎穎護航而首次作出回應：「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。事情告一段落，謝謝大家的關心。」

但他就未有正面回應與張穎穎的關係是否情侶。

撰文 : TOPick柴犬出動

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