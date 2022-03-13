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【僱傭條例】立法將為修訂僱傭條例進行二讀　羅致光冀釐清因抗疫措施引致僱傭事宜

社會 10:35 2022/03/13

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立法將為修訂僱傭條例進行二讀，羅致光冀釐清因抗疫措施引致僱傭事宜。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光表示，周三（16日）立法將會為《2022年僱傭(修訂)條例草案》進行二讀，當中有如何處理僱員因檢疫而缺勤的問題，他希望希望有關條例草案能在立法會中獲得「高速」的處理，從法律角度釐清因抗疫措施引致的僱傭事宜。

羅致光今日（16日）發表網誌表示，於2020年初，衞生當局表示強制檢疫不是一個病，所以衞生當局所發出強制檢疫的相關證明書，不一定可視為病假的證明。勞工處一方面諮詢衞生署就有關情況調整向僱主及僱員提供的指引，而政府亦同時探討可否運用第599章《預防及控制疾病條例》，清楚列明強制檢疫證明作為僱員領取疾病津貼的證明。不過，法律意見認為有關建議並不符合第599章的涵蓋範圍，若要作出有關法律規定，便需要修訂《僱傭條例》。

目前第五波疫情更來勢洶洶，另一方面「疫苗通行證」勢在必行，羅致光指為了澄清法例上僱員因檢疫而缺勤及遵守疫苗通行證規定而引致的僱傭事宜，法律修訂成為一項需要優先處理的工作。在獲得律政司的支持與配合，條例草案在2月25日獲行政會議通過，可以排期3月16日於立法會進行首讀及二讀。

羅致光希望有關條例草案能在立法會中獲得「高速」的處理，從法律角度釐清因抗疫措施引致的僱傭事宜。

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責任編輯：李榮忠

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