【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響

▲ 柳俊江表示，康復後氣管仍很差。

本港爆發第5波疫情，前新聞主播柳俊江2月1日在社交媒體發文，自爆1月27發病其後感染Omicron變種病毒，須接受隔離，他1在29日晚獲安排到亞博館隔離，2月6日CT值達38，符合出院標準，8日檢測報告轉為陰性，並於日前出院。柳俊江近日在社交網站開Live講養生，並召集曾經染疫的人士分享，等其他人都瞭解多些。

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柳俊江在今年1月27日發病，大約7至8日後轉陰性，至今差不多兩個月。他在直播中首先提及Omicron對他的後遺症，柳俊江表示最大影響是氣管問題，並指自己經常咳嗽及說話有痰。

我自己是有後遺症，氣管問題，經常咳嗽，呼吸道感染很強，我由1月27日發病到現在3月10月，氣管仍然不舒服，我經常會覺得說話有痰、經常咳嗽，口很乾。

他更提及，自己中招時感到非常口乾，「口乾到一個點，喉嚨好想被火燒，而且係好痛，我都痛咗好耐。」

柳俊江指，自己本來有氣管敏感問題，每年都會因為氣管敏感而失聲，染疫後覺得氣管的確差了，更影響自己的跑步表現，他建議染疫者康復後要多吃喉糖及戒食凍飲。

平時我都間中唱吓歌，到而家都唱唔到平時可以達到嘅高音，別說唱歌，而當我集中精力講嘢耐少少，我喉嚨都會不舒服，需要停一停飲杯水，呢個係omicorn對我而言係最大後遺症，仍未諗到點解決，係飲多咗水、保養喉嚨，但因為自己職業問題需要多說話，呼籲大家要注意，多吃喉糖及暫時不要飲凍飲。

針對有研究指感染COVID後會影響生殖能力的報道，柳俊江也在直播中大方分享自己的親身經歷，但強調對於他自己來說是心理問題影響。他直言看過報道後都有點擔心，更一度以為感染omicorn對他來說是宮刑，擔心以後會沒有人生樂趣，但他直言自己與女朋友嘗試數天後重拾雄風，因此總結是心理壓力導致。

責任編輯：羅嘉欣