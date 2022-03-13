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【家族榮耀劇透】第26集劇情預告　甄芯得悉洛儀與世宏真正關係

娛樂 11:12 2022/03/13

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第25集講到展鴻遞辭職信，甄芯質問是否因為他已達成目的。

第26集（14/3）

甄芯提出與展鴻在一起，更與迪羅斯合作。

融資被取消，耀堂認為有人暗中對付馬氏。

甄芯得悉洛儀媽媽與世宏的關係，認為洛儀背後也有陰謀。

洛儀發現甄芯與迪羅斯會面，便約展鴻到馬家對質，惟發現世宏精神狀況出問題…

《家族榮耀》第25集劇情   上一頁

最新影片推介：Jeremy專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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