【居家檢疫】抗疫物資包明日起加入止痛退燒等藥物　確診家庭將獲血氧儀

▲ 居家檢疫抗疫物資包明日起加入止痛退燒等藥物，確診家庭將獲血氧儀。

行政長官林鄭月娥今日（13日）連續第5日主持記者會，與食物及衞生局局長陳肇始，重點交代本港抗疫情況。

林鄭月娥指全港暫有30多萬人仍家居隔離或檢疫，惟稱數字或被高估，因為仍基於居家檢疫人士須留家14天的準則，衞生防護中心才可將個案剔除，但2月底當局已修訂完成檢疫的安排，即確診第6､第7天快速檢測呈陰性即可解除檢疫令，因此現時當局掌握的數字或是被高估的，有些人可能已經完全檢疫或隔離。

林鄭月娥表示，居家隔離人士將獲物資包及醫療支援，「我們評估了求助者的要求，會提供上門送派物資服務如食物等」，同時亦會提供情緒支援，包括增設熱線。

陳肇始指，除早前加入的中成藥外，明日起（14日）抗疫物資包會再加入止痛退燒等藥物，確診家庭亦將獲血氧儀，供家庭成員檢查心律和血氧量，考慮長者為高感染風險人士，當局稍後會透過安老院舍、暫托中心和醫管局指定診所向長者派發相關器材。

陳肇始續稱，醫管局亦會提供一系列醫療上支援，加強支援熱線、指定診所的服務，包括醫管局2月15日設立的110條支援熱線：1836115，截至3月11日共處理2.5萬宗查詢，主要涉及入住隔離設施的安排、完成檢疫的條件等，該局計劃3月內將熱線增加至200條。

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記者：陳麗娜