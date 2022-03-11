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【飛虎3壯志英雄劇透】第15集劇情預告　杜文彬離開展覽場遇到金智海

娛樂 19:03 2022/03/11

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第14集講到樂違反上級命令，私自行動，樂自知理虧，主動交出警員證，向文辭職。

第15集（11/3）

S Team雖成功剿滅瓦干布，但案件仍然佈滿重重疑雲，杜文彬宣稱不知道DH2是甚麼，在其公司中亦找不到可疑之處，但無論如何，DH2已引來各方勢力的覬覦，其中就包括鵬港的貿易公司代表金智海。

文下令繼續調查杜文彬，以及其他可能的化學武器製造者，同時命令軒、寶帶隊監視來港的金智海。

因為文認為，金智海的背景非常神秘，此次到港，恐怕是別有所圖。

杜文彬應邀出席醫藥界的展覽，與董啟超狹路相逢，揭露出兩人的往事：杜文彬多年前曾是董啟超的得力幹將，但在某次醫藥事故中，董啟超卻推卸責任，把一切歸罪於杜文彬和其拍檔蔡肇培，董啟超和杜文彬因此反目成仇。

之後，杜文彬靠一己實力創業成功，成為董啟超最大的競爭對手。

杜文彬離開展覽後，竟在電梯中遇到等候多時的金智海……

《飛虎3壯志英雄》第14集劇情   上一頁

最新影片推介：Jeremy專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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