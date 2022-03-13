【飛虎3壯志英雄劇透】第16集劇情預告　阿寶受傷軒悉心照料寶二人暗生情愫

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第15集講到杜文彬離開展覽後，竟在電梯中遇到等候多時的金智海……

第16集（14/3）

金智海和杜文彬在電梯碰面，短暫交談幾句後便離開，這一切均被S Team看在眼中，Don透過口型分析，判斷兩人對話有可能跟化學武器交易有關，文立即下令繼續追查，不可放過任何蛛絲馬跡。

樂從警隊離開後，接近杜以盈，並取得杜以盈的信任，終於來到杜文彬的醫藥公司擔任保安顧問，樂了解完公司的運作和結構後，向杜文彬提出幾個保安系統的漏洞，杜文彬不虞有詐，授意樂為公司進行全面的保安升級。

另一邊，許森受邀和董啟超見面，董啟超對許森讚賞看重，極力拉攏許森，試圖吸引他跳槽到自己手下辦事。

軒、寶跟蹤金智海，但對方擅長易容，十分狡猾，軒、寶一時難以將他辨識，過程中寶更被金智海打傷。

寶受傷後，軒悉心照料寶，此次受傷把軒、寶二人的距離拉近，兩人心中暗生情愫。

《飛虎3壯志英雄》第15集劇情 上一頁

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