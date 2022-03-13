  • 25°C
香港時間 : 2022313日 (週日) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾

娛樂 13:27 2022/03/13

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《聲夢傳奇》學員為連鎖快餐店代言，近萬網民狙擊「派嬲」引發兩派大戰。

TVB劇集《青春本我》由一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者主演，早前播畢大獲好評，其中鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）及林君蓮（Kaitlyn）食住劇集之勢，獲邀擔任連鎖快餐店代言人。

日前廣告一出，即引來大批反對TVB的網民連環狙擊，有一直狙擊TVB的社交平台帳戶發起在連鎖快餐店的Facebook官網專頁展開「派嬲」行動，有網民在不同平台召集，隨即演變成一場接近2萬人的聲討大會。

大批聲夢粉絲見狀出手護航，紛紛按Like及畀心，出力留言洗版支持，可惜仍然不敵網民狙擊。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【齊心抗疫】After Class後援會捐抗疫物資予基層　姜濤粉絲助毛孩神徒捐8千檢測包

丘梓謙疑被「鏡粉」恐嚇

另外，憑《愛．回家之開心速遞》中模仿MIRROR人氣王姜濤的「蔥頭」而為人認識的丘梓謙，早前有份參與TVB推出的限定男團「Super Tiger」，人氣大增。

近日他在社交平台自爆收到很多恐嚇及攻擊性訊息，故暫時關閉Instagram的陌生訊息功能，有網民揣測為MIRROR粉絲「鏡粉」所為。

影片推介：【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

姚焯菲受牽連

事件波及到《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美等的經理人也受到騷擾，有名自稱男鏡粉的網友，在社交網先後聯絡丘梓謙經理人及Chantel經理人。初以找丘梓謙拍廣告為由，再以8萬元邀拍成人色情影片，經理人亦即時回覆：「不好意思，任何色情成份內容的製作，本公司的藝人也不會參與。」

之後向Chantel經理人表示有應援物資想製作，當中有張改圖將Chantel Key成為葫蘆兄弟，嘲笑只有8歲，又發表不雅言論兼爆粗，情況令人氣憤。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
09:48 2022/02/21
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧
18:59 2022/03/02
【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧
【青春本我x聲夢傳奇】情人節推出原聲大碟　炎明熹＋姚卓菲+鍾柔美3款封套供選擇
13:24 2022/02/11
【青春本我x聲夢傳奇】情人節推出原聲大碟　炎明熹＋姚卓菲+鍾柔美3款封套供選擇
【聲夢傳奇X青春本我】劇集結局感性Chantel淚崩　Gigi+Yumi+Aska輪流安慰
17:31 2022/02/14
【聲夢傳奇X青春本我】劇集結局感性Chantel淚崩　Gigi+Yumi+Aska輪流安慰
【齊心抗疫】After Class後援會捐抗疫物資予基層　姜濤粉絲助毛孩神徒捐8千檢測包
12:57 2022/03/09
【齊心抗疫】After Class後援會捐抗疫物資予基層　姜濤粉絲助毛孩神徒捐8千檢測包

你可能感興趣

【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
09:48 2022/02/21
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧
18:59 2022/03/02
【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧
【青春本我x聲夢傳奇】情人節推出原聲大碟　炎明熹＋姚卓菲+鍾柔美3款封套供選擇
13:24 2022/02/11
【青春本我x聲夢傳奇】情人節推出原聲大碟　炎明熹＋姚卓菲+鍾柔美3款封套供選擇
鍾柔美 林君蓮 張馳豪 丘梓謙 姚焯菲 娛樂人物職業 演員 歌手 聲夢傳奇 青春本我

最高瀏覽

【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
17:16 2022/03/12
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正
12:26 2022/03/12
【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正