【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾

▲ 《聲夢傳奇》學員為連鎖快餐店代言，近萬網民狙擊「派嬲」引發兩派大戰。

TVB劇集《青春本我》由一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者主演，早前播畢大獲好評，其中鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）及林君蓮（Kaitlyn）食住劇集之勢，獲邀擔任連鎖快餐店代言人。

日前廣告一出，即引來大批反對TVB的網民連環狙擊，有一直狙擊TVB的社交平台帳戶發起在連鎖快餐店的Facebook官網專頁展開「派嬲」行動，有網民在不同平台召集，隨即演變成一場接近2萬人的聲討大會。

大批聲夢粉絲見狀出手護航，紛紛按Like及畀心，出力留言洗版支持，可惜仍然不敵網民狙擊。

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丘梓謙疑被「鏡粉」恐嚇

另外，憑《愛．回家之開心速遞》中模仿MIRROR人氣王姜濤的「蔥頭」而為人認識的丘梓謙，早前有份參與TVB推出的限定男團「Super Tiger」，人氣大增。

近日他在社交平台自爆收到很多恐嚇及攻擊性訊息，故暫時關閉Instagram的陌生訊息功能，有網民揣測為MIRROR粉絲「鏡粉」所為。

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姚焯菲受牽連

事件波及到《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美等的經理人也受到騷擾，有名自稱男鏡粉的網友，在社交網先後聯絡丘梓謙經理人及Chantel經理人。初以找丘梓謙拍廣告為由，再以8萬元邀拍成人色情影片，經理人亦即時回覆：「不好意思，任何色情成份內容的製作，本公司的藝人也不會參與。」

之後向Chantel經理人表示有應援物資想製作，當中有張改圖將Chantel Key成為葫蘆兄弟，嘲笑只有8歲，又發表不雅言論兼爆粗，情況令人氣憤。

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