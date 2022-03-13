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【第五波疫情】聖保祿醫院營運染疫長者暫託中心周三投入服務　患者轉陰性可返回院舍

社會 12:26 2022/03/13

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聖保祿醫院將接收公院轉介新冠長者，最多同時提供130張病床。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷，聖保祿醫院今日（13日）表示，成爲首間提供醫療支援，營運老年新冠病人暫托中心的私家醫院，並將於本周三（3月16日）投入服務。醫院將與樂善堂合作，在港灣道體育中心運作130張病床，照顧由公立醫院急症室直接轉來，源於老人院舍的新冠確診病人中情況較穩定者，直至他們檢測轉爲陰性，便可送回老人院，期間無需占用醫管局病床，以舒緩公立醫院病床壓力。

院方表示，自政府呼籲私家醫院支援抗疫後，已迅速聯絡食衛局和醫管局，走訪香港大學營運的中心取經，到港灣道現場考察，與夥伴機構協調，並積極籌備醫護人手和行政安排，短短一個星期就要投入服務。

自新冠疫症爆發以來，院方指出已積極參與醫管局的公私營協作計劃，為近5000名轉介病人提供電腦掃描和核磁共振檢測，250多名公院病人進行手術，又撥出20張病床接收公院非新冠病人，增加腎臟透析名額于公院病人，至今亦曾診治300多名輕症新冠門診病人及5名住院新冠病人。而院方的疫苗接種中心至今為市民接種新冠疫苗已達38萬劑，冀望與公營系統及社會各界携手合作，早日戰勝疫情。

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責任編輯：陳麗娜

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