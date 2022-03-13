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【確診隔離】確診家居隔離11日遇強檢入方艙　港男住一晚檢測陰性被通知離營嬲爆

休閒消費 13:14 2022/03/13

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港男隔離11日遇強檢要入隔離營，入住一天後可獲離開。

第五波疫情持續，不少大廈都要進行強檢。近日，有網民投訴指自己於3月1日確診，3月11號卻遇到圍封強檢，結果被送到新田方艙醫院隔離，住了一晚快測呈陰性，翌日收到衛生署離營訊息告知可離開，令樓主感到無奈又憤怒。

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昨日（12）有網民於「連登討論區」發文，樓主指自己於2月25日遞交深喉唾液樣本，3月1日收到信息證實確診，之後一直在家隔離，直到3月11日遇到圍封強檢，翌日就收到通知要前往新田方艙醫院隔離。

樓主指自己已向相關人事表示為獨居，已經居家隔離了11天，可惜該人士表示「唔得，一定要入營。」，樓主只好執齊所有物品，連桌上電腦都搬到入隔離營！

帶左兩個喼，一個裝衫褲日用品，一個裝電腦Mon KB Mouse。

沒想到，樓主入住一晚後，自己進行快測呈陰性，隨即收到信息被告知可離營，「根據記錄今天為先生／小姐確診的第七天，我們正為您處理離營安排。」，令樓主大感無奈。

我連電腦都駁好，準備同佢大戰14日架！

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事後，樓主怒指政府浪費資源，訊息混亂，續指自己可以這麼快離開，因為報上自己的確診日期是2月25日，衛生署有記錄，因此凌晨一點收到信息指可以離開，「所以先咁快，應該係」。

帖文一出立即引起網民熱議，不少網民對於樓主如何搬電腦到隔離營，感到好奇及驚訝，更表示「好癲！」、「全港最勁係你啦。」、「枱機都搬到咁威。」、「睇你部腦同moon都唔細，咁都入喼都幾勁。」。

早前衞生防護中心指，市民若屬於已呈報的陽性個案，按指示完成隔離，即使再檢測陽性都毋須再次隔離。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（12日）表示，剛康復或近期確診人士，如遇上圍封強檢，可向職員出示確診短訊或隔離令，便毋須再做核酸檢測。如果有關人士被送往隔離設施後，仍可向隔離設施職員反映自己情況及之前已確診資料，隔離期會以首次確診日計算，當局會盡快處理及跟進。

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責任編輯︰王明芳

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