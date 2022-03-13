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【抗疫支援】新世界發展負擔會展抗疫倉庫租金　物流中心逾50萬平方呎

社會 12:44 2022/03/13

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會展抗疫倉庫，物流中心逾50萬平方呎。（新世界發展提供）

本港第五波疫情持續，新世界集團今日（13日）宣布，無償提供香港會議展覽中心二期總面積逾50萬平方呎的空間，作為政府抗疫倉儲物流中心之用。新世界集團旗下的會展管理團隊，會為相關的物流工作提供所需支援；至於倉儲物流中心的租金開支，則由新世界發展負擔。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，新世界集團旗下的會展管理團隊，會盡最大努力協助政府，專業和妥善地儲存數量龐大的抗疫物資，並為相關的物流工作提供所需支援。

自第五波疫情爆發以來，新世界先後推出多項措施，包括在今年二月，無償借出粉嶺一幅3.5公頃土地予政府興建方艙醫院 並提供緊急物資，又借出九龍貝爾特酒店用作社區隔離設施。

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責任編輯：李榮忠

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