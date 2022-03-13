【思家大戰】喇沙師兄弟齊上節目玩遊戲　黃建東搞笑稱師弟冼靖峰做名仔

▲ 《思家大戰》

最近李思捷邀請一班喇沙書院畢業的TVB藝人包括冼靖峰（Archie）、黃建東（東東）、林溥來（Patrick Sir）、周奕瑋、江榮暉組成的「喇沙師兄弟」上《思家大戰》作賽。

席上思捷問他們是來自那一屆，東東回答98年，誰知Archie亦答是98年，但東東是1998年參加會考，Archie卻是1998年出世，東東搞笑地即刻叫Archie做阿仔，話可以做得佢老豆。

【思家大戰x青春不要臉】游嘉欣被封遊戲王 陳熙蕊語出驚人嚇窒李思捷：我驚冇得撈呀！

影片推介：【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

東東回憶那些年

東東回想起中學時候很內向，就算很想唱歌演戲也不敢，連跟一班同班同學參加校內歌唱比賽都緊張到甩嘴忘詞，所以當佢加入娛樂圈時大家都估唔到。

東東話一班喇沙舊生就算素未謀面，聚在一起時都很感受到一股濃濃的兄弟情，最開心是一起唱校歌和聊起一年一度的聖誕舞會：「每年聖誕ball都可以邀請女校嘅女仔出席，大家難得唔使着校服可以dress up，又攞正牌同女仔跳舞，現場又會有人叫我哋送花，好鬼浪漫好玩。」

